Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Artvin'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.
Adagül köyünün yüksek kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı.
Yerleşim yerlerine uzak olan alevler, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın İtfaiye
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