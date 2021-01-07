Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hanife Kurtkan, kendisini telefonla arayıp başkomiser olarak tanıtan kişiye yaklaşık 25 bin lira değerindeki nakit para ve altınlarını vererek dolandırıldığını bildirdi.

Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu iki şüphelinin kullandığı otomobilin plakası belirlendi. Şüphelilerin Soma'daki olaydan bir gün sonra Denizli'de de yaşlı bir vatandaştan aynı yöntemle 80 bin lira değerinde ziynet eşyasını dolandırdığı belirlendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada şüphelilerden L.U., Denizli'deki bir adreste gözaltına alındı.

L.U'nun ilk ifadesinde kumar borcu nedeniyle bu işe girdiğini, yaşlı kadınları arayanları tanımadığını, iki işten 3 bin 500 lira komisyon aldığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Polis, bayrak, vatan deyince neyim varsa çıkarıp verdim"

Telefonla dolandırılan Hanife Kurtkan, eşi ve engelli kızıyla yaşadığını, evdeki sabit telefondan arandığını, telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin adına çıkarılan telefon hattıyla suç işlendiğini, para ve ziynet eşyaları üzerinde parmak izi çalışması yapacaklarını söylediğini anlattı.

Telefondaki kişiye inanmadığını ifade eden Kurtkan, şöyle konuştu:

"Tekrar tekrar sordum, 'Siz dolandırıcı mısınız?' diye. 'Sen devletin memuruna güvenmiyor musun?' dedi ve bayrağın üstüne yemin etti. O an eve biri geldi, kimlik sordum, cebinden bir şey çıkarıp hemen geri koyup para ve altınları alıp gitti. 'Yarım saat sonra geri getireceğiz' dediler, gidiş o gidiş.

Bayrağın üzerine yemin edilince inandım, bayrağa içimiz titriyor. Polis, bayrak, vatan deyince neyim varsa çıkarıp verdim. Engelli kızımın biriktirdiği para vardı, kolyesi, künyesi, altını vardı onları da verdik. Bir de benim maaşım."

Öte yandan Soma Asayiş Büro Amirliği yetkilileri, ilçede son 5 ayda 8 telefonla dolandırıcılık vakasının yaşandığı, 7'sinin aydınlatıldığı bilgisini verdi.

