Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılındaki icraatlarını anlattı, bu yıl hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde dikkati çekecek bir uygulamayı, gelecek hafta başlatacaklarını belirten Arı, "Başkan Sensin" adlı uygulama kapsamında, dileyen kişilerin bir saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Arı'nın verdiği bilgilere göre, etkinlik başvuruları gelecek hafta açılacak web sitesi üzerinden alınacak.

"Her ay başvurusu alınanlar arasında kura çekilerek bir vatandaşımız bir saatliğine belediye başkanı olacak. O bir saatte, hukuka uygun bütün talimatları yerine getirilecek. İsteyen gelecek başkanlık yapacak, şeffaflığı ve beraber yönetmeyi göstermiş olacağız."