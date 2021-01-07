Ağır vasıtaların trafiğe olumsuz etkilerini azaltmak, yaya ve taşıt seyir güvenliğinin artırılması amacıyla ağır vasıta araçların kent merkezine girişlerinde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, ağır vasıtaların şehir merkezine girmeden ilgili çevre yollarını kullanmaları için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücülere bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Ekipler, hazırladıkları broşürleri sürücülere dağıtarak kullanacakları alternatif güzergahlar hakkında bilgiler verdi.

Bu arada, şehir merkezine girmek zorunda olan ağır vasıta sürücülerinin Büyükşehir Belediyesi UKOME ve Tescil Şube Müdürlüğünden izin belgesi alarak şehir merkezine 24.00 ile 06.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilecek.