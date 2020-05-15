Ümraniye, Azade Sokak'ta bulunan katı atık toplama merkezinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İçerideki kağıt, plastik ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine yangın, itfaiye ekiplerine ihbar edildi.

Ümraniye İtfaiye istasyonunun tam takım olarak gittiği yangında yetersiz kalması üzerine çevredeki tüm itfaiye istasyonları alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Yükselen dumanlar ise megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri çalışanları yangın noktasından uzaklaştırdı

Gözü yaşlı bir şekilde ekmek teknelerinin yanışını izleyen çalışanlar, yangına müdahale etmekte ısrarcı olunca polis ekipleri uzaklaştırdı.

Çevre güvenliğini alan ekipler, itfaiyenin çalışmasını kolaylaştırırken onlarca itfaiye eri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın adresine çağrılan elektrik ekiplerinin bölgedeki elektriği kesmesiyle söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye, bir saatlik çalışma sonucunda büyük bir alana yayılan alevleri kontrol altına almayı başardı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.