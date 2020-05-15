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Balıkesir'de 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Edremit ilçesinde kaçak ve bandrolsüz alkol ticareti yaptığı tespit edilen A.K'nin ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda sahte içki imalatında kullanıldığı belirlenen 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: etil alkolSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 02:11
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