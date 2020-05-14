TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğiyle hazırlanan Mavi Tutku “Derinlerdeki Tarih” belgesel çalışmasında 65 yıllık uçak batığına ulaşıldı. Keşfi yapan ise donanmamızın derinlerdeki gözü TCG IŞIN gemisi oldu.

1953 yılında Air France’e ait yolcu uçağı, Fethiye açıklarında denize zorunlu iniş yaptı. Kazazedelerin büyük bölümü Fethiyelilerin yardımıyla kurtuldu. Uçak, denizin derinliklerinde kaybolurken hikayesi de unutuldu. 65 yıl sonra, TCG IŞIN o uçağı buldu. TRT Mavi Tutku programı da unutulan bu hikayeyi izleyici ile buluşturacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG IŞIN kurtarma gemisi, TRT Mavi Tutku belgesel programı çalışmaları kapsamında Muğla’nın Fethiye ilçesi kıyılarında 1953 yılında suya zorunlu iniş yaptıktan sonra batan Fransız yolcu uçağının enkazını bularak Şubat 2018’de ilk kez görüntülemişti.

Denize zorunlu iniş

AF 152 uçuş numaralı Air France’a ait F-BAZS tescilli Lockheed Constellation L749A tipi dört motorlu pervaneli yolcu uçağı, Paris’ten başlayarak Roma-Beyrut-Tahran seferini yapacaktı. Uçak, 3 Ağustos 1953 tarihinde Saat 04.10’da Rodos semalarında iken motor arızası nedeniyle Kızılada Feneri civarında denize zorunlu iniş yaptı.

Uçakta bulunan 8’i mürettebat 42 kişiden 38’ kurtuldu. 4 yolcu hayatını kaybetti.

38 kazazede Fethiyeliler tarafından kurtarıldı. Başarılı inişin ardından 2 saate yakın bir süre uçak su üstünde kalan uçak akıntıyla sürüklenerek derin maviliklerde kayboldu.

65 yıldır bulunamıyor

Kazanın ardından yapılan araştırma sonucunda uçağın 3.motorunun kopması ile başlayan bir dizi teknik arıza nedeniyle denize zorunlu iniş yaptığı açıklandı. 1953’de kıyılarımızda meydana gelen bu kaza yıllar içinde unutulmaya yüz tuttu.

Donanmanın derinlerdeki gözü

Unutulmaya yüz tutan bu kaza, TRT’nin “Mavi Tutku” Belgesel programına da konu oldu. TRT, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Mavi Tutku belgeselinin “Derinlerdeki Tarih” bölümü çalışmalarına başlandı. Bu çalışmada uçak enkazını arama görevini donanmamızın derinlerdeki gözü TCG IŞIN üstlendi.

TCG ALEMDAR ve TCG AKIN gibi Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterine yeni giren TCG IŞIN da modern teknolojiyle donatılmış bir kurtarma gemisi, yüzde 65’in üzerinde milli imkanlarla yapılan TCG IŞIN, 3 bin metre derinliğe kadar her türlü arama, kurtarma, yardım ve müdahale imkanı ve kabiliyetine sahip.

TCG IŞIN, uçak enkazını araştırmacı Selçuk Kolay’ın tespit ettiği muhtemel sahada, Fethiye Kızılada Feneri açıklarında 257 metre derinlikte saptadı ve enkazı ilk kez görüntülemeyi başardı.

65 yıllık sessizlik bozuldu

Uçak batığı 257 metre derinlikte yatıyor. Uçak neredeyse tek parça olarak duruyor. Denize iniş esnasında uçağın burnu ve kuyruk kısmı zarar görmüş. Yaklaşık 2 saat su yüzeyinde kalan uçağın kuyruk kısmı kopmuş durumda. Kazanın ardından 8 ay sonra yayınlanan Kaza Kırım Raporu’nda uçak havadayken 3. motorunun koptuğu yazıyordu. Görüntüler raporu destekliyor. 4 motorundan biri yerinde değil. Kazanın ardından başta Kızılada feneri görevlileri olmak üzere Fethiyeliler, kazazedelere yardım ederek, can kaybının az olmasını sağlamışlardı.

Amerikan Lockheed şirketi tasarımı olan 4 motorlu Constellation (Takımyıldızı) uçakları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında tasarlanan, piston motorlu yolcu uçaklarının en yüksek performanslılarından biriydi. Yolcu kapasitesi farklı modellerde 109'a kadar çıkabiliyordu. Saatte en fazla 607 kilometre hız ile 8 bin 700 kilometre menzili vardı.

Batığın tespit edilmesinde katkısı olan Selçuk Kolay, batığa ulaşılmasının ardından “Enkazın 150-280 metre arası derinlikte olan bölgede olduğunu düşünüyordum. Hem bu konuda yanılmamış olmam, hem de uçağın 65 sene sonra da olsa bulunarak bu kaza ile ilgili bilmecenin çözülmüş olması beni çok sevindirdi” dedi.

TRT Haber Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Mavi Tutku programının Yapımcı ve Yönetmeni Hakan ASLAN-“ 65 yıl önce gerçekleşen kazanın hikayesi izleyici ile buluşacak. Derinlerdeki tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. “ dedi.

Mavi Tutku, derinlerdeki tarihi gün yüzüne çıkarıyor

TRT, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşen ve tarihin sayfalarına ışık tutacak konu ile ilgili sualtı belgesel programı “Mavi Tutku” tarafından hazırlandı. 40 dakikalık belgesel, Son Uçuş adı ile Mart ayında TRT izleyicisiyle buluşacak.