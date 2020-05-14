Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınını kontrol amacıyla ilçeye bağlı Derbentçi köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.