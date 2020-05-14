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Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Derbentçi köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, koronavirüs salgınını kontrol amacıyla ilçeye bağlı Derbentçi köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:13
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