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Tekirdağ'da kırsal alanda 'kaçak geçiş' nöbeti
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarlalar üzerinden şehre giriş yapmak isteyenlere karşı harekete geçti, Kırsal bölgelerde "kaçak giriş" nöbeti tutan jandarma ekipleri, izinsiz girişlere geçit vermiyor.
Jandarma ekipleri, İstanbul üzerinden tarla arazilerini kullanarak Tekirdağ'a kaçak giriş yapmak isteyen kişilere fırsat vermiyor.
Kaçak olarak bu yollardan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen sürücülerin bazıları jandarmayı görünce geri dönüyor.
Yakalananlara cezai işlem uygulandı
Jandarmaya yakalanan bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.
Silivri Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlaları kullanarak İstanbul dışına çıkmak isteyenlere 3 bin 180'er lira ceza yazdı.
Bazı sürücülere diğer ihlallerden de çeşitli cezalar uygulandı.
Etiketler: nöbet koronavirüs kaçak giriş jandarmaSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 19:26
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