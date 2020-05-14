Sembollerin köprüsünde kuleler tamamlanmak üzere. Geriye son blokun konulması kaldı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 2023 metrelik açıklıkla inşa ediliyor.

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma unvanını taşıyacak. Köprünün deniz ortasındaki kule yüksekliği 300 metreyi aştı.

Son blok ise cumartesi günü konulacak. Böylece kulelerin inşası tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video konferansla katılacak.

2022'de açılması planlanıyor

318 metrelik kule yüksekliği, simgeler köprüsünün anlamlı özelliklerinden biri.

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bu sayının sıradan bir sayı olmadığını söyleyerek, "Çanakkale Deniz Zaferimizin yani 18 Mart'a atıf olarak planlandı" dedi.

Kulelerin ardından sırayı kablo örme çalışmaları alacak. Tabliyelerin yerleştirilmesi ile de iki kıta birbirine bağlanacak. Köprü inşaatında 2 bin 500 kişi çalışıyor. Şantiyelerde çalışmalar, koronavirüs tedbirlerine uyarak sürdürülüyor.

Köprü sayesinde Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilebilecek. Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Gül

Drone: Ahmet Burak Karaahmetoğlu