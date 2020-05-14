Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, salgın nedeniyle ortaya çıkan yalnızlık, sosyal mesafe kuralları, çaresizlik, umutsuzluk ve karantinanın oluşturduğu olumsuzlukların kurulan hat ile giderilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti verildiği belirtildi.

"Vatandaş ve sağlık personeli için ayrı ayrı hat kuruldu"

Destek hattında hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde gerek vatandaş gerekse sağlıkçıların normal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için psikososyal desteğe ihtiyaç duyulmakta. Kurulan hatlarda çocuk gelişimci, psikolog ve sosyal çalışmacılar görüşme yapmaktadır. Vatandaş ve sağlık personeli için ayrı ayrı kurulan destek hatlarında bir ayda 346 kişiye hizmet verildi. Sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 0386 213 45 52/125-126-127, sağlık personelinin ise 0386 213 45 15/ 2028-2048-1215 numaralı telefondan arama yapmaları yeterli."