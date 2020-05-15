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Halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinden 20 milyon maske desteği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hal eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini açıklayarak, emeği geçenleri tebrik etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, "Bu gurur hepimizin." diyerek emeği geçenleri kutladı.
İnsanımızın salgından korunması için için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaşma Enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 14, 2020
Bu gurur hepimizin... Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/rZdr5Ycvbi
Etiketler: ziya selçuk maske Olgunlaşma enstitüleriSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 01:24
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