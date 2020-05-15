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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Lasithi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 10,66 kilometre ile Muğla'nın Datça ilçesinin 230,60 kilometre açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01.33'te meydana gelen deprem, 8,58 kilometre derinlikte kaydedildi.
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