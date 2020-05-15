Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 10,66 kilometre ile Muğla'nın Datça ilçesinin 230,60 kilometre açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 01.33'te meydana gelen deprem, 8,58 kilometre derinlikte kaydedildi.