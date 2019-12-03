İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta giden ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle dün gece 02.30'da bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Aralıksız 30 saattir devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekipleri katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Arama çalışmalarına keşif uçakları da katılıyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki iki tespit uçağı da gece saatlerinde havalanarak bölgede tarama yaptı. Termal ve gece görüş özelliğine sahip uçaklar, kaybolan kişilerin tahmini güzergahlarında herhangi bir bulguya rastlayamayınca uçuşu sonlandırdı.

Karadan yürütülen arama kurtarma çalışması 140 kişilik bir ekiple sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla beraber keşif uçaklarının çalışmalara tekrar destek vermeye başladığı belirtildi.

Kaynak: AA