Türkiye
Adana'da 6 akaryakıt kaçakçısı yakalandı03 Aralık 2019 Salı 08:50 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 08:49
Adana'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılardan birini arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana akaryakıt kaçakçılığı tutuklama