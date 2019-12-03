Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ömer Faruk Y. idaresindeki 25 FP 910 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak Fatih Mehmet Açıkgöz yönetiminde ki 41 P 2967 işçileri taşıyan midibüse arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk Y., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayı, video çeken vatandaş görüntüledi

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise yolda seyir halindeyken telefonuyla video çeken bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA