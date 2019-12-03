İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümbül sokak üzerinde bir depoya baskın yaptı. Yapılan operasyonda 1700 litre sahte içki, 400 kilo üzüm şırası, içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma kazanı, 1 adet ocak, 2 adet huni, 2 adet anason yağı, 3 adet derece ve 1 adet ocak ele geçirildi. Sahte içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazır bekletildiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA