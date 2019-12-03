Türkiye
Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi03 Aralık 2019 Salı 05:27 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 05:29
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 litre sahte içki ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümbül sokak üzerinde bir depoya baskın yaptı. Yapılan operasyonda 1700 litre sahte içki, 400 kilo üzüm şırası, içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma kazanı, 1 adet ocak, 2 adet huni, 2 adet anason yağı, 3 adet derece ve 1 adet ocak ele geçirildi. Sahte içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazır bekletildiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: sahte içki