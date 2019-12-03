Yangın, Konak ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı binada başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Bir itfaiye eri, alevlerin arasında kalan ev sahibi kadını dışarı çıkardı, ancak kendisi de dumandan etkilendi.

Ağır yaralanan ev sahibi kadın ile itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber