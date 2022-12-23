Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulubat Gölü'nde kaçak ava 1114 lira para cezası
Bursa'da av yasağı olmasına rağmen kaçak olarak turna balığı avlayan kişiye, 1114 lira idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü'nde avcılık yapan balıkçıları denetledi.
Denetlemelerde H.Ç'nin (51) bu dönemde avlanması ve satılması yasak olan 29 turna balığı avladığı belirlendi.
Yakalanan balıklar göle bırakılarak doğal yaşama geri kazandırıldı.
H.Ç'ye Nilüfer Asayiş Bot Komutanlığınca "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten 1114 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Bursa
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