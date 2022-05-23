Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Mayıs Cuma gerçekleştirilen "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışmada gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

73 kişiyi dolandırmışlardı

E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişinin parasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmış, sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla gözaltındaki şüpheli sayısı 19 olmuştu.