Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Ucuz konteyner' dolandırıcıları tutuklandı
Kocaeli ve İstanbul'da "ucuz konteyner" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Mayıs Cuma gerçekleştirilen "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışmada gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.
73 kişiyi dolandırmışlardı
E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişinin parasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmış, sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla gözaltındaki şüpheli sayısı 19 olmuştu.
Etiketler: Dolandırıcılık İstanbul Kocaeli
Son Haberler
- 00:10
- 00:01
- 00:08
- 00:02
- 23:46
Sıradaki Haber
İstanbul'da 4 katlı otelde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz