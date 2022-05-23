Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 28 göçmen kurtarıldı.
Ekipler ayrıca, Karaburun ilçesi açıklarında aynı unsurlarca geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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