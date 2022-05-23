Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 28 göçmen kurtarıldı.

Ekipler ayrıca, Karaburun ilçesi açıklarında aynı unsurlarca geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.