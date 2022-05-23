Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'taki 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
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