Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Özçelik yönetimindeki otomobil, Güme Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşar Özçelik'in cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İzmir
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