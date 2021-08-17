Üzerinde hidroelektrik santrali olan Ezine Çayı taştı, Bozkurt ilçesi su altında kaldı.

Gözler, çay üzerinde kurulu olan hidroelektrik santraline çevrildi. Taşkınlara santralin sebep olduğu iddia edildi. O iddialara cevap santralin yapımını gerçekleştiren şirket yetkililerinden geldi.

Açıklamada santralin su depolaması olmayan regülatör tipi hidroelektrik santral olduğu belirtildi.

Santralde ani gelen suyla patlayacak bir kapağın bulunmadığının da altı çizildi. Şirket, açıklamalarını ispat etmek için havadan çektiği görüntüleri de paylaştı.

Yetkililer, afetten önce santralde tutulan suyun miktarının 45 bin metreküp olduğunu belirtti.

Bu miktarın Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debiyle 5 saat boyunca akan suyun 10 binde birine denk geldiği ve yağışın ilk anlarından itibaren santralde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.