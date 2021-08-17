Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde bir grubun yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 12 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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