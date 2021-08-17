Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü, son 3 yıldır kuraklık ve kaçak su kullanımı sebebiyle tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Göldeki su seviyesi doğal hayatı korumak için bırakılan ve "ölü hacim" diye adlandırılan kritik eşiğin bile altına indi.

Küçük bir alanda kalan suyun seviyesi yer yer 10 santimetreye kadar düştü.

Çevredeki 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılık da yapılamaz hale geldi.

Göle bir kez daha en yakındaki Gördes Baraj Gölü'nden su takviyesi yapılması gündeme geldi.

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, Gördes Barajından aktarılması düşünülen 1 milyon metreküp suyun 33 kilometre yol kat etmesi gerektiğini, yol boyunca buharlaşma nedeniyle oluşacak su kaybının ise projedeki en büyük handikap olduğunu söyledi.

Uyarılara rağmen gölden tarım alanlarına su çekenler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Haber: Semra Kırışman

Kamera: Altan Ayhan