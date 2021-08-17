Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli'den selde yaşamını yitiren kadının ailesine taziye ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Pakdemirli, 85 yaşındaki Ünal'ın Akörensöküler köyünde yaşayan yakınlarını ziyaret etti.
Ünal'ın oğlu Abdurrahman ve gelini Sultan Ünal ile torunu Ersin Çevik'e başsağlığı dileklerini ileten Pakdemirli, olaya ilişkin aileden bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli'ye, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve diğer ilgililer eşlik etti.
Etiketler: Bekir Pakdemirli Sel
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