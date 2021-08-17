Selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Pakdemirli, 85 yaşındaki Ünal'ın Akörensöküler köyünde yaşayan yakınlarını ziyaret etti.

Ünal'ın oğlu Abdurrahman ve gelini Sultan Ünal ile torunu Ersin Çevik'e başsağlığı dileklerini ileten Pakdemirli, olaya ilişkin aileden bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli'ye, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve diğer ilgililer eşlik etti.