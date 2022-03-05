Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçakta durmadan ağlayan bebeği yolcular sallayarak uyuttu
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl seferinin yapıldığı uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı.
Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı.
Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarına kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.
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