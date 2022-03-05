Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı.

Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarına kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.