Mamak ilçesinde meydana gelen olayda Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner B.'nin yeniden bir araya gelme isteğini kabul etmedi. Soner B., daha sonra işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti.

Daha sonra Sultan S.'nin yüzüne cebindeki şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Soner B. ise savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, kimyasal maddenin lavabo açıcı olduğu ve Sultan S.’nin yüzünde ikinci derece yanık ve lekeler oluşturduğu da aktarıldı.

İddianamede savunmasına da yer verilen Soner B., eylemi alkolün etkisiyle yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.

Savcı, Soner B.’nin 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.