Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te soba gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü
[Fotoğraf: TRT Haber (arşiv)]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Dönüş Kaya'dan haber alamayan yakınları, 2 Mart'ta yaşlı kadının evine gitti. Eve giren ve Kaya'yı hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kaya'yı il merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaya, buradaki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Gaziantep Soba Zehirlemesi
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