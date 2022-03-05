Esenler’de bir iş yerinin merdivenini çıkmak isteyen kadın, dengesini kaybedince bir anda kendisini arabanın altında buldu. Kadının ölümden döndüğü akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde bulunan merdivene adım atan kadın dengesini kaybedince caddeye doğru düştü.

Kadının düştüğünü fark eden sürücü ani bir manevra yaparak kadının ezmekten son anda kurtuldu.

Kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ezilmekten son anda kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan akılalmaz kaza kameraya yansıdı.