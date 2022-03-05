Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ataşehir’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
Ataşehir'de iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Fetih Mahallesi'nde meydana gelen kazada, cadde üzerinde karşı yönlerden gelen iki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüleri çarpışma sonucu yere savruldu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:49
- 10:26
- 10:31
- 10:09
- 10:37
Sıradaki Haber
Antalya'da yasa dışı salyangoz toplayan Alman'a 109 bin 593 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz