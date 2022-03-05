Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 06:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih’te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokağı'ndaki 3 katlı binaya operasyon yapıldı.
Polis ekipleri operasyon yapılan adreste bir süre arama yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kaçak göçmen işlemler için Emniyet'e götürüldü.
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz