Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 05:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Yahya Kılıç idaresindeki otomobil, Isparta-Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, sürücü Kılıç ile otomobilde bulunan Recep Aslan, Edanur Ocaklı ve Kerime Ece Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilden çıkarılan cenazeler, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölenlerin yakınları hastaneye geldi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil, otoparka götürüldü.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da asayiş uygulamaları: Aranan 706 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz