Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 00:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Malatya- Sivas karayolun Hekimhan Tüneli çıkışında, Uğur K. yönetimindekihafif ticari araç, sürücüsünün sollama yaparken direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan Uğur K. ve Belkıse D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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