Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir kişi, onu korna çalarak uyaran bir başka sürücüye çekiçle saldırdı. O anlara ait görüntüler bir başka sürücü tarafından kaydedilirken şüpheli de gözaltına alındı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sürücü kırmızı ışıkta geçti.
Korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldırdı.
Otomobilinde kalan sürücü ayaklarıyla çekiç darbelerinden korunmaya çalıştı.
Etraftakiler de öfkeli sürücüyü sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Defalarca çekiçle vurulan otomobilde hasar oluştu
Otomobile dakikalarca çekiçle vuran kişi, aracına binip bölgeden ayrıldı.
Otomobilinde hasar oluşan sürücü ise tutanak doldurduktan sonra yoluna devam etti.
O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Şüpheli gözaltına alındı
Bunun üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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