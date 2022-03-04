Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sürücü kırmızı ışıkta geçti.

Korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldırdı.

Otomobilinde kalan sürücü ayaklarıyla çekiç darbelerinden korunmaya çalıştı.

Etraftakiler de öfkeli sürücüyü sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Defalarca çekiçle vurulan otomobilde hasar oluştu

Otomobile dakikalarca çekiçle vuran kişi, aracına binip bölgeden ayrıldı.

Otomobilinde hasar oluşan sürücü ise tutanak doldurduktan sonra yoluna devam etti.

O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.