Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 23:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 10 öğretmen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyüne gitmekte olan öğretmen servisi yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, yolu ulaşıma açarak öğretmenleri güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmasını sağladı.
Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı bölgelerde yoğun kar yağışının devam ettiğini dile getiren Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bölgede ekiplerin aralıksız bir şekilde çalıştığını söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Siirt
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