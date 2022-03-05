Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadın kursiyerler, deseni, ilmek sayısı, rengi, askı ve çözgü özellikleriyle 14. ve 15. yüzyıllarda sarayları süsleyen Uşak halısını geleneklere uygun şekilde dokuyor.

Akçakale Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 36 kadın, dünya çapında ün salmış Uşak halılarının yapımını usta öğreticilerden öğrendikten sonra dönemin özelliklerine uygun şekilde dokumaya başladı.

Kadınlar tarafından üretilecek halılar, Aksaray ve Konya'da bulunan bir şirket aracılığıyla ABD ve İspanya'ya gönderilecek.

[Fotoğraf: AA]

Amaç halıcık kültürünün devam etmesi

Akçakale Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halil Kahraman, halıcılık kursunu yaklaşık 1 ay önce Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtıklarını belirtti.

Kursta 36 kadının halıcılık mesleğini öğrendiğini aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

"Kursumuzda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait Uşak halısı üretiliyor. Amacımız, halıcılık kültürünün devam etmesi, kadınlarımızın meslek öğrenmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarıdır. 600 kadına ulaşmayı hedefliyoruz.

Aksaray ve Konya'da bulunan bir şirketle anlaşmamız var. Burada üretip gönderdiğimiz halılar da şirket aracılığıyla ABD ve İspanya'ya gönderilecek. Kursiyerlerimiz burada halının metrekaresini 200 liraya yapıyor. Düzenli çalışan bir kursiyerimiz aylık 3,5-4 bin lira bir ücret kazanmış olacak. Kursumuza gelen kursiyerlerimiz hem zamanlarını değerlendiriyor, hem halıcılık mesleğini öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor."

Kurs öğreticisi Meryem Ekin de kursiyerlere halı dokumanın inceliklerini öğrettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

“Unutulmaya yüz tutan Uşak halılarını üretiyoruz”

İlk başlarda kursiyerlerin acemilik dönemi geçirdiğini ancak artık halı dokumayı öğrenerek üretim yapmaya başladıklarını aktaran Ekin, şunları kaydetti:

"Daha önce Akçakale'de böyle bir halı dokumacılığı olmadığı için bu kursu başlatmak istedik. Dernek bünyesinde açılan kursumuz 36 kadın kursiyerimizle sürüyor.

Kursumuzda Osmanlı dönemine ait unutulmaya yüz tutan Uşak yün halıları üretiyoruz ve gelecek nesillere de aktarılmasını sağlıyoruz. Halıcılık emek isteyen güzel bir meslektir. Halı dokuyan kadın kursiyerlerimiz meslek öğrenmenin yanında aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Dokumayı öğrenen ve üretime geçen kursiyerlerimiz 1 halıyı 1 ayda bitirebilir bu da kendisine güzel bir maddi katkı sağlar."

Kursiyerlerden Zeynep Tur ise kurstan önce zamanını evde geçirdiğini, şimdi ise burada arkadaşlarıyla meslek öğrenerek ailesinin bütçesine katkıda bulunduğunu ifade etti.