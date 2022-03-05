Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliği'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar 08.00-16.00 ve 09.00-16.00 saatlerinde, şebeke çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile Gelibolu ilçenin Güneyli mücavir alanına elektrik verilemeyecek.