Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak
Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde, şebeke çalışması nedeniyle 6 Mart Pazar 08.00-16.00 ve 09.00-16.00 saatlerinde, elektrik kesintisi uygulanacak.
Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliği'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar 08.00-16.00 ve 09.00-16.00 saatlerinde, şebeke çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmalar süresince, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile Gelibolu ilçenin Güneyli mücavir alanına elektrik verilemeyecek.
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