Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temaslarının ardından çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün Türkiye-Azerbaycan müttefik ilişkilerinin gelecekteki gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Üç ay sonra Şuşa Deklarasyonu'nun birinci yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Aliyev, "Bu tarihi bir belgedir. Aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her zaman ittifak düzeyinde olmuştur ve ittifak halklarımızın kalbindedir. Bunu geçen yıl Şuşa'da teyit ettik" diye konuştu.

"Kardeşlik ilişkileri hem halklarımız hem de bölge için büyük önem taşıyacaktır"

Aliyev, "Bugün ve gelecek yıllarda Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ilişkileri hem halklarımız hem de bölge için her zaman büyük önem taşıyacaktır. Çünkü ilişkilerimiz sadece ikili formatta değil, bölgesel güvenlik açısından da büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak çabalarla bölgenin gelecekteki kalkınmasını, güvenliğini ve halklarının refahını temin ettiğini vurgulayan Aliyev, "Aramızdaki ilişki o kadar çeşitli ki her birini listelemek uzun zaman alacak. Kelimenin tam anlamıyla müttefikiz, kardeşiz ve dünyada bizimkine benzer bir ilişki yok. Dünyada Türkiye ve Azerbaycan'dan daha fazla birbirine bağlı başka bir ülke yoktur. Bu bizim büyük zenginliğimiz ve onu koruyor ve güçlendiriyoruz. Her duruma hazırız ve her zaman birbirimizin yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olduklarını, telefonda görüştüklerini ve buluştuklarını, geleceğe yönelik adımları birlikte attıklarını aktardı.

Şuşa Beyannamesi'nin iki ülkenin meclisinde de onaylanması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"Şuşa Beyannamesi'ni hazırlamak ve imzalamak sizlerin fikriydi." diyen Çavuşoğlu, kendilerinin de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bunun üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Şuşa'da, Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığını hatırlatarak, "Yaklaşık bir ay önce iki gün arayla iki meclisten de bunun onaylanması aslında sizin ortaya koyduğunuz iradeyi daha da güçlendirdi. Halkımızın temsilcilerinin de buna ses vermesi önemliydi. Bunun da koordinasyonunu sizin göreviniz ile yaptık." şeklinde konuştu.

"Bölgede istikrar ve barış için de çok faydalı olacaktır"

Şuşa Beyannamesi'nin gerçekten de "bir millet iki devlete" yakışan şekilde yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu sadece sizlerin imzalarıyla resmileştirdik. Bunun içindeki unsurların hayata geçmesi konusunda biz yoğun bir şekilde kardeşlerimizle çalışıyoruz. Tüm kurumlarımız çalışıyor. Somut adımlar atmamız lazım. Dediğiniz gibi, aramızdaki ilişkilerin güçlendirilmesi sadece iki ülke ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi veya menfaati için değil, bölgede istikrar ve barış için de çok faydalı olacaktır. Bu nedenle Şuşa Deklarasyonu'nda yer alan hususların bölge ülkeleriyle ilişkilerimize yansıması için üçlü ve dörtlü formatlarda çalışacağız."

Çavuşoğlu, bölgede önemli gelişmeler ve bunların yansımalarının olduğunu belirterek, Zengezur Koridoru dahil Cumhurbaşkanı Aliyev'in hayata geçireceği önemli projelerin bulunduğuna işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, tüm bu konularda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermek ve bundan sonra birlikte hangi adımları atacaklarını değerlendirmek için Bakü'ye geldiğini dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarından dolayı teşekkür etti ve Çavuşoğlu'ndan selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesini istedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile de görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.