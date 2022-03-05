Mariupol kent yetkilileri açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

Açıklamada "Rus tarafının ateşkese uymaması, hem Mariupol'u hem de çevresini bombalamaya devam etmesi ve güvenlik nedenleriyle, sivil nüfusun tahliyesi ertelendi" ifadeleri yer aldı.

“Rusya, Mariupol’de geçici ateşkese uymadığı için tahliyeler ertelendi.”



Mariupol kent yetkililerinden gelen açıklamanın detaylarını ve tahliyelere dair son gelişmeleri @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy, Polonya-Ukrayna sınırından aktardı.https://t.co/TJGSceHtN0 pic.twitter.com/STO3dNo7Sp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2022

Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, geçici ateşkesin kuşatma altındaki Mariupol ve Volnovakha şehirlerinde uygulanacağı duyurmuştu.

Bu süreçte sivillerin bölgeyi terk etmesi için saat 12 ile 17 arasında insani koridor oluşturulabileceği ifade edilmişti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, Mariupol'den 200 binden fazla, Volnovakha'dan da 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesinin planlandığını söylemişti.