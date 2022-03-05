Rusya'nın ateşkes ihlali sebebiyle tahliyeler ertelendi
Rusya'nın, Ukrayna'daki iki kentte geçici ateşkes kararını duyurmasının ardından planlanan insani koridor, uygulanamadan ertelendi. Mariupol kent yetkilileri, Rusya'nın ateşkese uymadığını, bölgeyi bombalamaya devam ettiğini açıkladı.
Mariupol kent yetkilileri açıklamayı sosyal medyadan yaptı.
Açıklamada "Rus tarafının ateşkese uymaması, hem Mariupol'u hem de çevresini bombalamaya devam etmesi ve güvenlik nedenleriyle, sivil nüfusun tahliyesi ertelendi" ifadeleri yer aldı.
“Rusya, Mariupol’de geçici ateşkese uymadığı için tahliyeler ertelendi.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2022
Mariupol kent yetkililerinden gelen açıklamanın detaylarını ve tahliyelere dair son gelişmeleri @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy, Polonya-Ukrayna sınırından aktardı.https://t.co/TJGSceHtN0 pic.twitter.com/STO3dNo7Sp
Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, geçici ateşkesin kuşatma altındaki Mariupol ve Volnovakha şehirlerinde uygulanacağı duyurmuştu.
Bu süreçte sivillerin bölgeyi terk etmesi için saat 12 ile 17 arasında insani koridor oluşturulabileceği ifade edilmişti.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, Mariupol'den 200 binden fazla, Volnovakha'dan da 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesinin planlandığını söylemişti.
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