Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10. günü...

Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol ve Volnovaha’daki sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulduğu, bu sebeple bölgede geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Açıklamada söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edildi:

"Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır.”

Sivillerin tahliyesi 12:00 - 17:00 arasında yapılacak.

5 gündür bombardıman altında

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.