Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı. Suçüstü yakalandığı belirtildi.

Milletvekili Nestor Sufriç'in Ukraynalı askerlerin mevzilerinin fotoğraflarını çekerken yakalandığı iddia edildi.

Sufriç'in Ukraynalı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde casuslukla suçlanan milletvekilinin gözlerinin poşet ve bant ile kapatıldığı görüldü.

Canlı yayında kavga etmişti

Rusya yanlısı olarak bilinen Nestor Sufriç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından birkaç gün önce yine gündeme gelmişti.

Katıldığı bir canlı televizyon programında Rusya yanlısı açıklamaları nedeniyle tartıştığı gazeteci Yuriy Butusov, Sufriç'i hainlikle suçlamıştı.

Sufriç, kendisine tokat atan gazeteci Butusov'a karşılık verince olay kavgaya dönüşmüş ikili güçlükle ayrılabilmişti.