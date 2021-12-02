İstanbul'da Tuzla Belediyesi, kadınlara şiddete dikkati çekmek için farkındalık çalışması başlatarak, semt pazarlarında ve Tuzla Marina'da vatandaşlara broşür ve rozet dağıttı.

Belediyenin açıklamasında, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Aileyi Güçlendirme Komisyonu, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliği, kadınlara yönelik şiddet olaylarına dikkati çekmek için özel bir farkındalık çalışması yaptı.

4 bin 500 kent gönüllüsü katıldı

Gönül Elleri Çarşısı’nın 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü de Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarına giderek, hem vatandaşlar ile sohbet edip hem de rozet ve broşür dağıttılar.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da Tuzla Marina’da düzenlenen etkinliğe katıldı.