DSİ Genel Müdürlüğü, Manisa'ya yeni bir baraj kazandırdı. Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Güveli Barajı, temelden yüksekliği 31 metre olarak inşa edilirken 690 bin metreküp depolama kapasitesi bulunuyor.

1000 dekar araziyi borulu-basınçlı sistem ile sulayacak Güveli Barajı bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Güveli Barajı’nda gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatları tamamlandı. Güveli Barajı zaten 2021 yılı performans hedeflerimiz arasındaydı. 1 ay önceden çalışmaları tamamlayarak su tuttuk. Manisa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.