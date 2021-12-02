Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anadolu'nun ilk mescidi bakımsızlıktan yıkılma noktasında
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da, Hz. Ömer döneminde yapılan Anadolu’nun ilk mescidi, bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldi. Silvan Müftüsü Sabri Erçek, mescidin bakıma alınmasını istedi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Anadolu'nun ilk mescidi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Şey Halil Mezarlığı'ndaki mescidin Hz. Ömer döneminde, Hz. Muhammed'in Diyarbakır'ı fetheden arkadaşları tarafından yaptırıldığının akademisyenlerce tespit edildiğini söyledi.
Mescidin ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma noktasına geldiğini ifade eden Erçek, "Buranın tasarrufu bizde değil, Silvan'ı İslam topraklarına katan şehit sahabelerden iki tanesinin mezarının da bulunduğu manevi yapı, bir an önce koruma altına alınması gerekiyor” dedi.
Etiketler: Diyarbakır
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