Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da meydana geldi. Tuzla - Pendik arasında çalışan minibüse güzergah üzerinde binen kimliği belirsiz bir yolcu, minibüs şoförüne ücret ödemek istediği sırada minibüs içerisinde dengesini kaybederek sendeledi.

Dengesini kaybeden yolcu şoföre aşırı hızlı kullandığını söyledi. Şoför, trafik kurallarına göre hız limitini aşmadan minibüsü kullandığını belirtti. Duruma sinirlenen kimliği belirsiz yolcu seyir halindeyken, “aşırı hız yaptın” diyerek direksiyon başındaki minibüs şoförüne saldırdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışan şoför minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Minibüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşarken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgada kendisini kaybeden yolcu, minibüs camlarına kafa atarak, otomatik kapının açılmasıyla kaçtı. Dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Önlem alınmasını istiyoruz"

Tuzla Şoförler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Kırıcı, "Yetkililerden bu tarz olayların son bulması, şoförlerimizin can güvenlikleri için önlemler almasını istiyoruz. Son zamanlarda insanların psikolojisi bozuldu. Herkes birbirine saldırır hale geldi, önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

