Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de düzenlenen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Gökhan Gültekin adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesindeki Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda “Şehit Gökhan Gültekin Kütüphanesi” açıldı.

Gültekin'in vefat yıl dönümü dolayısıyla beldedeki mezarlıkta, YTB öncülüğünde anma programı da düzenlendi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekiler, Gültekin'in mezarı başında dua etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Hanau terör saldırısını unutturmayacağız"

Saldırı sonrası Almanya’nın Hanau kentine giderek orada büyük bir yürüyüş yaptıklarını hatırlatan Eren, terör saldırısını unutturmamak için farkındalık kampanyaları düzenlediklerini de vurguladı.

Eren, "Orada hem Türk hem de Alman toplumunun katılımıyla tepki yürüyüşleri düzenlendi. Büyük bir cenaze töreni tertip edildi. Cenazeleri alıp gelmiştik ve ben o zaman Çorum'daki cenazeye katılmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile aileleri görüştürdük ve kendisi bizzat taziyelerini iletmişti. O günden bu yana bu olay unutulmasın diye bir farkındalık kampanyası çalışması içerisindeyiz. Her seneyi devriyesinde farklı etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının büyük başarı hikayeleri yazdığına dikkat çeken Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

"YTB olarak Avrupa'da yaşayan Türkler için farklı projeler yürüterek çeşitli desteklerde bulunduk. Gökhan Gültekin kardeşimiz burada ve ata topraklarında yatıyor. Mezarını ziyaret ettik ve Fatiha okuduk. Okul kütüphanesine Gökhan Gültekin adını verdik. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Kütüphanemizin resmi açılışını yaptık ve buradaki öğrenciler de Gökhan ağabeylerinin ismini unutmayacaktır. Kütüphaneye her geldiklerinde onun adını görecekler."

[Fotoğraf: TRT Haber]

2020'deki terör saldırısında 9 kişi yaşamını yitirmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da kentinde 19 Şubat 2020'de iki kafeye ve bir büfeye ırkçı terör saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

[Fotoğraf: TRT Haber]