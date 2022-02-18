Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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