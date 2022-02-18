Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görülecek.

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Karadeniz'in doğusu dışında kalan kesimlerde bugün yağış bekleniyor. Yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yarın yağışlar İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'de etkili olacak. Pazar günü is yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çığ tehlikesi

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunuyor.

